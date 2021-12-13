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Политика

Фракция «Айастан» ввела в обращение законопроект «Об отзыве Алена Симоняна с должности председателя НС»

Председатель Национального собрания Ален Симонян (архив)

Оппозиционная фракция «Айастан» ввела в обращение законопроект «Об отзыве Алена Симоняна с должности председателя Национального собрания». 

В обосновании законопроекта читаем: «Заявления и поведение Симоняна напрямую влияют на международную репутацию Армении».

Арцвик Минасян
Арцвик Минасян

Секретарь оппозиционной фракции Арцвик Минасян напомнил о недавних скандальных заявлениях спикера НС: «Мы имеем дело с человеком, фактически занимающим пост спикера Национального собрания, который на международной арене делает заявления, представляющие риски для нашей внешней политики. Во-вторых, он делает заявления о пленных, пропавших без вести, насильственно исчезнувших и тех людях, тех гражданах, тех соотечественниках, вернуть которых на родину - первейшая обязанность государства».

Инициатива принадлежит фракции «Айастан», но она обсуждалась и с другой оппозиционной фракцией, «Честь имею», сообщил Минасян.

Тагуи Твомасян
Тагуи Твомасян

Тагуи Товмасян из фракции «Честь имею» подтвердила, что они проголосуют за проект. Таким образом, она опровергла информацию ежедневной газеты «Грапарак» о том, что три депутата фракции - Артур Ванецян, она и вышедший из фракции Ишхан Закарян - были против введения этого законопроекта в обращение.

«Повторяю, снятие с должности любого представителя власти мы считаем одним из самых актуальных вопросов. И если в дальнейшем появится подобная инициатива, естественно, мы присоединимся», - сказала Товмасян.

Ваагн Алексанян
Ваагн Алексанян

Депутат правящей фракции «Гражданский договор» Ваагн Алексанян утверждает, что у правящей фракции есть единая позиция: Симонян должен и дальше оставаться спикером НС.

«Сколько бы оппозиция ни пыталась внести различные неуместные или бесперспективные проекты, гоняясь за дешевыми политическими дивидендами, естественно, позиция власти не изменится», - сказал Алексанян.

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