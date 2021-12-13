Фракция «Айастан» ввела в обращение законопроект «Об отзыве Алена Симоняна с должности председателя НС»

В обосновании законопроекта читаем: «Заявления и поведение Симоняна напрямую влияют на международную репутацию Армении».

Секретарь оппозиционной фракции Арцвик Минасян напомнил о недавних скандальных заявлениях спикера НС: «Мы имеем дело с человеком, фактически занимающим пост спикера Национального собрания, который на международной арене делает заявления, представляющие риски для нашей внешней политики. Во-вторых, он делает заявления о пленных, пропавших без вести, насильственно исчезнувших и тех людях, тех гражданах, тех соотечественниках, вернуть которых на родину - первейшая обязанность государства».

Инициатива принадлежит фракции «Айастан», но она обсуждалась и с другой оппозиционной фракцией, «Честь имею», сообщил Минасян.

Тагуи Товмасян из фракции «Честь имею» подтвердила, что они проголосуют за проект. Таким образом, она опровергла информацию ежедневной газеты «Грапарак» о том, что три депутата фракции - Артур Ванецян, она и вышедший из фракции Ишхан Закарян - были против введения этого законопроекта в обращение.

«Повторяю, снятие с должности любого представителя власти мы считаем одним из самых актуальных вопросов. И если в дальнейшем появится подобная инициатива, естественно, мы присоединимся», - сказала Товмасян.

Депутат правящей фракции «Гражданский договор» Ваагн Алексанян утверждает, что у правящей фракции есть единая позиция: Симонян должен и дальше оставаться спикером НС.

«Сколько бы оппозиция ни пыталась внести различные неуместные или бесперспективные проекты, гоняясь за дешевыми политическими дивидендами, естественно, позиция власти не изменится», - сказал Алексанян.