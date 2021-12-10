Ишхан Закарян вышел из фракции «Честь имею»

Как заявил на заседании Национального собрания вице-спикер парламента Рубен Рубинян, Ишхан Закарян заявил об этом в письме, накануне направленном руководству парламента.

Как заявил Рубинян, отныне Ишхан Закарян будет действовать как независимый депутат.

Отметим, что в прошлом Ишхан Закарян являлся председателем Контрольной палаты, руководил Олимпийским комитетом Армении, был депутатом парламентов прежних созывов в составе фракции «Республика», «Процветающая Армения» и блока «Царукян».