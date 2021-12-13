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Общество

Директор компании «Ереван автобус» подал заявление об увольнении – мэрия

Здание мэрии Еревана

Директор компании «Ереван автобус» Элбак Тарпошян подал заявление об увольнении. Об этом сообщает мэрия Еревана.

Подводя итоги сегодняшней забастовки водителей некоторых маршрутов общественного транспорта столицы, мэрия отметила, что на повестке дня городских властей стоит вопрос улучшения условий труда водителей, а также что работа по транспортной реформе будет продолжена.

Напомним, что водители ряда ереванских автобусных маршрутов сегодня не вышли на работу. Они собрались утром на автовокзале Джрвежа, требуя повышения зарплаты и улучшений общих условий труда, отмечая, что в стране растут цены, а, следовательно, их доходы уменьшаются.

Муниципалитет назвал забастовку водителей «саботажем». После встречи с представителем муниципалитета водители прекратили забастовку и вернулись к работе.

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