Директор компании «Ереван автобус» подал заявление об увольнении – мэрия

Подводя итоги сегодняшней забастовки водителей некоторых маршрутов общественного транспорта столицы, мэрия отметила, что на повестке дня городских властей стоит вопрос улучшения условий труда водителей, а также что работа по транспортной реформе будет продолжена.

Напомним, что водители ряда ереванских автобусных маршрутов сегодня не вышли на работу. Они собрались утром на автовокзале Джрвежа, требуя повышения зарплаты и улучшений общих условий труда, отмечая, что в стране растут цены, а, следовательно, их доходы уменьшаются.

Муниципалитет назвал забастовку водителей «саботажем». После встречи с представителем муниципалитета водители прекратили забастовку и вернулись к работе.