Один солдат убит, еще двое ранены сослуживцем в одной из воинских частей Армении – Минобороны

Об этом сообщает Министерство обороны Армении.
Согласно сообщению, в результате инцидента ещё двое военнослужащих ранены, их жизни ничего не угрожает.
Согласно Минобороны Армении, для выяснения обстоятельств произошедшего ведется следствие.
10 декабря около 19:30 в одной из воинских частей на южном направлении, по предварительным данным, выстрелами, совершенными со стороны сослуживца, смертельное огнестрельное ранение получил солдат-срочник, рядовой Сеник Ашотович Арзуманян (2002 гр).
Об этом сообщает Министерство обороны Армении.
Согласно сообщению, в результате инцидента ещё двое военнослужащих ранены, их жизни ничего не угрожает.
Согласно Минобороны Армении, для выяснения обстоятельств произошедшего ведется следствие.
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