Один солдат убит, еще двое ранены сослуживцем в одной из воинских частей Армении – Минобороны

10 декабря около 19:30 в одной из воинских частей на южном направлении, по предварительным данным, выстрелами, совершенными со стороны сослуживца, смертельное огнестрельное ранение получил солдат-срочник, рядовой Сеник Ашотович Арзуманян (2002 гр).