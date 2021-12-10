В Москве состоялось первое заседание в формате «3+2» на уровне замглав МИД

В Москве сегодня состоялось первое заседание нового формата регионального сотрудничества или, как ранее сформулировал МИД РФ, «консультативной региональной платформы» - «3+2», в которой страны-участницы представлены на уровне заместителей министров иностранных дел.

Как сообщает МИД Армении, в ходе первой встречи в этом формате были обсуждены вопросы возможного регионального сотрудничества, в том числе вопросы экономики, транспорта, культуры и гуманитарной сферы.

Согласно сообщению армянского внешнеполитического ведомства, заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворкян подтвердил позицию армянской стороны, согласно которой повестка региональной консультативной платформы должна быть направлена на формирование взаимовыгодной, взаимоприемлемой повестки дня регионального сотрудничества, воздерживаясь от дублирования других международных платформ, в том числе мандатов урегулирования конфликтов.

Была достигнута договоренность о продолжении консультаций на основе уважения прав и вовлечения всех стран региона, отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства Армении.

Сегодня утром заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, представляющий Россию на первом заседании платформы, встретился с заместителем министра иностранных дел Армении Ваге Геворкяном.

Согласно короткому сообщению, распространенному российской стороной, Руденко и Геворкян в доверительной и конструктивной атмосфере обсудили актуальные двусторонние вопросы, а также международную и региональную повестку дня.

О заседании формата «3+2» первым вчера заявил МИД Турции, а позже подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Участников этой новой площадки фактически должно было быть шесть, она называлась «3+3». Однако Грузия отказалась участвовать во встрече, заявив, что ранее уже разъяснила, что не присоединится к платформе из-за разногласий с Россией.

«Мы не рассматриваем свое участие в этом мероприятии, следовательно, Грузия не будет представлена на встрече, запланированной на 10 декабря этого года», - подчеркнул МИД Грузии.

Официальный Тбилиси отвергает эту инициативу, отмечая, что не может сотрудничать с Кремлем, который оккупировал Южную Осетию и Абхазию.

Официальный Ереван заявил, что присоединяется к платформе, однако подчеркнул, что этот формат не должен включать в себя вопросы, которые уже согласованы или обсуждаются на других платформах, включая нагорно-карабахскую проблему.

Формат «3+3» был предложен президентами Азербайджана и Турции после 44-дневной Карабахской войны. Он предполагает переговорную площадку с участием трех стран Южного Кавказа - Грузии, Армении, Азербайджана, а также трех региональных держав - России, Турции и Ирана.

По мнению российских экспертов, платформа «3+3», о формате, функциях и реальных целях которой мало что известно, тем не менее, выгодна всем странам региона, включая Армению, поскольку Ереван получает платформу, в рамках которой он может напрямую, без посредников, вести переговоры в направлении нормализации отношений с турецкой стороной.