Перестрелка на армяно-азербайджанской границе прекратилась, с армянской стороны двое ранены

Согласно армянскому военному ведомству, по состоянию на 18:00 перестрелка прекратилась.
Ранее армянская сторона сообщила, что азербайджанские ВС сегодня открыли интенсивный огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским военным позициям, дислоцированным на участке армяно-азербайджанской границе в Гегаркуникской области. По состоянию на 17:00 перестрелка продолжалась.
Баку, в свою очередь, обвиняет Ереван в нарушении режима прекращения огня на данном участке.
О напряженности на армяно-азербайджанской границе сообщается со вчерашнего дня.
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