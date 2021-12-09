Перестрелка на армяно-азербайджанской границе прекратилась, с армянской стороны двое ранены

Согласно армянскому военному ведомству, по состоянию на 18:00 перестрелка прекратилась.

Ранее армянская сторона сообщила, что азербайджанские ВС сегодня открыли интенсивный огонь из огнестрельного оружия разного калибра по армянским военным позициям, дислоцированным на участке армяно-азербайджанской границе в Гегаркуникской области. По состоянию на 17:00 перестрелка продолжалась.

Баку, в свою очередь, обвиняет Ереван в нарушении режима прекращения огня на данном участке.

О напряженности на армяно-азербайджанской границе сообщается со вчерашнего дня.