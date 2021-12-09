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Минобороны Армении сообщило о ранении армянского солдата, предположительно, сослуживцем

Здание Министерства обороны Армении в Ереване

8 декабря около 23:50, по предварительным данным выстрелом, произведенным сослуживцем, ранение получил солдат одной из воинских частей Министерства обороны Армении, расположенной на юго-восточном направлении, рядовой Сеник Артурович Саакян (2003 г.р.).

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.

«Состояние солдата оценивается как крайне тяжелое. Для полного выяснения обстоятельств происшествия ведется расследование», - отмечается в сообщении Министерства обороны Армении.

Между тем, азербайджанские СМИ со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, сообщают о перестрелке, которая произошла прошлой ночью на Кельбаджарском направлении.

Согласно сообщениям, в результате перестрелки погиб азербайджанский военнослужащий.

Министерство обороны Армении по состоянию на утро 9 декабря о перестрелке на границе с Азербайджаном ничего не сообщало.

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