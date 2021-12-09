Минобороны Армении сообщило о ранении армянского солдата, предположительно, сослуживцем

Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.
«Состояние солдата оценивается как крайне тяжелое. Для полного выяснения обстоятельств происшествия ведется расследование», - отмечается в сообщении Министерства обороны Армении.
Между тем, азербайджанские СМИ со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, сообщают о перестрелке, которая произошла прошлой ночью на Кельбаджарском направлении.
Согласно сообщениям, в результате перестрелки погиб азербайджанский военнослужащий.
Министерство обороны Армении по состоянию на утро 9 декабря о перестрелке на границе с Азербайджаном ничего не сообщало.
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