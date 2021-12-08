Пашинян попытался пояснить, что значит «коридорная логика»

«По официальным и неофициальным каналам мы сделали [предложение] азербайджанской стороне, которое, к сожалению, не нашло отклика. До того момента, когда будет отклик, это остается в силе. В остальном, в своих высказываниях я десятки раз давал разъяснения по этим вопросам. И я хочу еще раз подтвердить, что да, каждый случай пленения должен расследоваться. «Что здесь удивительного?» - сказал Пашинян, отвечая на вопрос депутата оппозиционной фракции «Айастан» Элинар Варданян.

Он, однако, не объяснил, почему член его команды, спикер НС Ален Симонян, без расследования заявил, что «эти пленные - это люди, которые сложили оружие и убежали». Вместо этого Пашинян вновь подтвердил готовность встретиться с депутатами за закрытыми дверями, в том числе для того, чтобы ответить на вопросы о пленных.

«В ближайшее время в Брюсселе запланирована встреча. После этой встречи давайте договоримся об удобном для всех нас дне. Я могу встретиться в формате встречи, могу пригласить вас, вы можете пригласить меня... Встретимся, поговорим, обсудим все вопросы», - сказал премьер.

Он еще раз подтвердил, что вопросы в коридорной логике не обсуждаются, и в ответ на вопрос депутата фракции «Айастан» Артура Казиняна попытался пояснить, какие положения характерны для коридорной логики, что такое разблокировка дорог. Он четко заявил об одном: дорога должна быть под суверенитетом Армении и действовать согласно законодательству Армении.

Казинян сказал: «Первая составляющая, что на границе Армении будут стоять пограничники Республики Армения, что таможенный контроль за товарами и грузами, въезжающими по этой дороге в Армению, будут осуществлять таможенные службы Армении. В-третьих, происшествия, инциденты, произошедшие на этой дороге, будут расследовать правоохранительные органы Республики Армения. И в-четвертых, все виды коммуникаций будут построены за счет государственного бюджета Республики Армения».

Ответ Пашиняна: «Если на границе Армения-Иран стоят не пограничники Республики Армения, следовательно, является ли дорога из Исламской Республики Иран в Армению коридором или нет? По остальным вопросам, по остальным пунктам согласен. По остальным пунктам согласен, потому что вы говорите очевидные вещи, и то, что зафиксировано в заявлении, опубликованном накануне Министерством иностранных дел. Но я хочу, чтобы мы договорились об одном: да, мы обеспечим открытие коммуникаций, и мы в этом очень заинтересованы. В трехсторонней рабочей группе с участием всех сторон была достигнута соответствующая договоренность. Следовательно, то, что дорога должна действовать в соответствии с законодательством Республики Армения, это наше общее понимание, а также железная дорога, что зафиксировано в заявлении МИД. То есть, это официальная точка зрения Республики Армения. В остальной части, почему я подчеркнул момент с пограничниками, потому что мы имеем конкретный случай, когда указанный вами параметр не очень подходит. Я не думаю, что дорога из Ирана в Армению является коридором. В остальном - да».

Артур Газинян отреагировал: «Очень хорошо. Конечно, нужно было подчеркнуть, что вы согласны и вы в данный момент заявляете, что на дорогах, ведущих из Азербайджана в Армению, будут установлены контрольно-пропускные пункты Таможенной службы Республики Армения, и проверка будет проводиться Таможенной службой Республики Армения. Пограничная служба, есть межгосударственное соглашение, которое заключено с Российской Федерацией, и совместно с ней осуществляется также охрана границы. Но это не значит, что армянские пограничники там не стоят».

Оппозиционный депутат Армен Рустамян задал вопрос об устных договоренностях Пашиняна, которые он назвал порочным образом действий. «Действительно, очень важно понять, на основании каких конституционных полномочий правительство достигает устных договоренностей, которые приводят к серьезным для нас уступкам. Когда вы дадите объяснения в связи с этим?»

«Мы не осуществляли устных договоренностей, - дважды повторил Пашинян. – И, кстати, скажу, что трудно представить большую чушь, чем нарратив о наличии каких-то устных договоренностей».

Рустамян напомнил Пашиняну о его прежних заявлениях: «Для меня это действительно удивительно. Мы живем в разных мирах? Вы сами заявили об этом, что существуют устные договоренности. Прислать вам то, что вы говорили?»

«Имеется в виду линия соприкосновения в Арцахе. И я сказал в прошлом, в том числе с трибуны парламента, что поскольку участки Кубатлы и Зангелана уже находились на девяносто процентов под контролем Азербайджана, была достигнута устная договоренность, что мы обратимся к этой теме, потому что там были проблемы, которые требовали дополнительного уточнения, в том числе в связи с деятельностью дорог. То, что есть с этим проблемы, никто не спорит», - сказал в декабре 2020 года Пашинян.