Родственники пленных и пропавших без вести провели акцию протеста перед зданием парламента

Разгневанные заявлением председателя Национального собрания родственники пленных и без вести пропавших военнослужащих сегодня весь день проводили акцию протеста перед зданием парламента. Они даже на несколько минут перекрыли проспект Баграмяна, полицейские подвергли нескольких протестующих приводу.

Родственники пленных и пропавших без вести с утра требовали встречи со спикером НС Аленом Симоняном, чтобы тот объяснился за свое скандальное заявление о пленных.

Вчера в сети распространилось тайно снятое видео, на котором спикер парламента, говоря, предположительно, о военнослужащих, попавших в плен во время боев на границе 16 ноября, отметил: «Знаете, кто эти люди?.. Они сложили оружие и убежали».

Разгневанные этими заявлениями родственники пленных заявили, что они больше года ждут своих сыновей, а теперь их детей называют дезертирами. Они обвинили власти в некомпетентности, отметив, что те неспособны решить вопрос пленных. Протестующие подчеркнули, что уже больше года власти кормят их лишь обещаниями.

По словам пресс-секретаря Алена Симоняна, спикер НС был готов принять нескольких родственников пленных и пропавших без вести, однако на встрече хотели присутствовать все протестующие.

Отвечая на вопрос, почему он не захотел встречаться со всеми, Цовинар Хачатрян объяснила это рабочей занятостью Симоняна. «Поскольку Национальное собрание работает в довольно загруженном режиме, принимать здесь всех в данный момент нецелесообразно», - сказала она.

Встреча родственников военнопленных с Аленом Симоняном сегодня так и не состоялась. Некоторые участники акции протеста продолжают оставаться у здания Национального собрания.