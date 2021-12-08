Минобороны Армении опровергает сообщения Баку об обстреле позиций ВС Азербайджана

Об этом сегодня заявили в Министерстве обороны Армении.
«Армянская сторона не открывала огонь в направлении Вооруженных сил Азербайджана», - отметили в оборонном ведомстве Армении.
Распространенное 8 декабря Министерством обороны Азербайджана сообщение, согласно которому Вооруженные силы Армении обстреляли боевые позиции азербайджанских вооруженных сил, расположенные на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, является дезинформацией.
Об этом сегодня заявили в Министерстве обороны Армении.
«Армянская сторона не открывала огонь в направлении Вооруженных сил Азербайджана», - отметили в оборонном ведомстве Армении.
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