Родственники пленных и пропавших без вести проводят акцию протеста перед зданием парламента, есть подвергнутые приводу

С раннего утра родственники пленных и пропавших без вести собрались перед зданием Национального собрания, требуя встречи со спикером парламента Аленом Симоняном. Они хотели получить от Симоняна разъяснения по поводу его заявлений о пленных.

На распространенном вчера видео Ален Симонян заявляет: «Знаете, кто эти люди?.. Они сложили оружие и убежали».

«Если я из-за этих пленных должен потерять Сюник, если я должен потерять Сисиан, извините, может быть это звучит немного плохо, неправильно, но я считаю, что этих пленных уже нет», - также говорит Симонян на тайно снятом видео, размещенном на одном из телеграмм-каналов.

Разгневанные этими заявлениями родственники пленных заявили, что они больше года ждут своих сыновей, а теперь их детей называют дезертирами.

Их выслушал депутат правящей фракции «Гражданский договор» Гурген Арсенян. Он сказал, что соответствующие положения военного устава разъясняют, что такое дезертир и эту квалификацию может дать только соответствующее расследование. Депутат заверил, что ни один госчиновник не может отказаться от обязательств по возвращению пленных, однако отметил, что это сложная работа.

«Я депутат политического большинства, член политической команды, представитель власти, сейчас, стоя перед вами, говорю, что наш инструментарий используется по максимуму. Если вы считаете, что есть что-то, что можно добавить к нашему инструментарию, о чем мы не знаем, может, мы заблуждаемся, есть еще что-то, чего мы не делаем, можете в этом случае во время закрытых встреч сделать нам предложения», - сказал Арсенян.

Собравшиеся обвинили власти в слабости, подчеркнув, что после 44-дневной войны власти уже больше года кормят их лишь обещаниями.

Мы связались с пресс-секретарем Алена Симоняна Цовинар Хачатрян, которая сообщила, что спикер парламента готов принять нескольких родственников пленных и пропавших без вести, однако на встрече хотят присутствовать все протестующие.