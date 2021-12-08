Разблокирование коммуникаций в регионе не связано с делимитацией и демаркацией границ – вице-премьер Армении

Об этом во вторник в интервью ТАСС заявил армянский вице-премьер Мгер Григорян.

«Мы следуем сочинскому заявлению лидеров трех стран, согласно которому условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе и вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном с последующей ее демаркацией при консультативном содействии РФ. Однако этот вопрос никак не взаимосвязан с возможным открытием транспортных коммуникаций региона», - отметил он.

Вице-премьер Армении также добавил, что в рамках трехсторонней рабочей группы вице-премьеров Армении, России и Азербайджана по разблокировке транспортных коммуникаций создана экспертная подгруппа, которая занимается проработкой вопросов обеспечения перевозок в случае открытия границ. «Обсуждения финальной регламентации этих вопросов пока не было», - сказал он.

По словам вице-премьера, заявление Азербайджана о предполагаемом «Зангезурском коридоре» в приграничной Синюкской области Армении было неожиданным для армянских властей, однако Ереван надеется, что работа вице-премьеров Армении, Азербайджана и России по разблокированию региональных коммуникаций продолжится в рамках тех основополагающих принципов, которые уже согласованы.