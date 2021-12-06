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Политика

В 36 общинах Армении прошли выборы в органы местного самоуправления

Накануне в Армении прошли выборы в органы местного самоуправления в 36 общинах.

По данным Центральной избирательной комиссии Армении, явка на выборах составила 42,48%.

Отмечается, что из 1 112 396 избирателей в голосовании приняли участие 472 528 граждан.

Наибольшую активность на выборах продемонстрировали избиратели общины Туманян Лорийской области, где явка составила 69,78%.

Самая низкая явка в ходе выборов была зафиксирована в городе Армавир Армавирской области, где на выборы пришли 20,73% избирателей.

Отметим, что выборы прошли в крупных общинах Араратской, Арагацотнской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Вайоцдзорской, Ширакской и Котайкской областей.

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