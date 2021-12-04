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Карабах

Сопредседатели МГ ОБСЕ сожалеют, что не удалось провести совместную встречу глав МИД Армении и Азербайджана под их эгидой в Стокгольме

(архивная фотография)

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Эндрю Шофер (США), Игорь Ховаев (РФ) и Брис Рокфей (Франция) – сегодня выступили с заявлением.

В заявлении, текст которого опубликован на официальном сайте ОБСЕ, говорится:

«Сопредседатели встретились с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном 1 декабря и с министром иностранных дел Азербайджана Джехуном Байрамовым 2 декабря в кулуарах встречи Совета министров ОБСЕ в Стокгольме. Сопредседатели также встретились с новым действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау. Во встречах принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Сопредседатели сожалеют, что не удалось провести совместную встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана под их эгидой в Стокгольме. Они выражают готовность провести такую встречу, как только обстоятельства позволят продолжить обсуждения, начатые в Нью-Йорке в сентябре и в Париже в ноябре».

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