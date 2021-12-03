«Нападения на мирных жителей Арцаха приобретают систематический характер» - пресс-секретарь МИД Армении

Ранее Служба национальной безопасности Нагорного Карабаха сообщила, что азербайджанские военные совершили насилие, убив 65-летнего жителя Нагорного Карабаха. Согласно сообщению СНБ НК, 65-летний житель города Чартар Мартунинского района Нагорного Карабаха, заблудившись, оказался на подконтрольной вооруженным силам Азербайджана территории и был задержан азербайджанскими военными.

Пресс-секретарь МИД Армении подчеркнул, что нападения и акты устрашения армянского мирного населения Карабаха приобретают систематический характер, «что является результатом того, что официальный Баку необоснованными мотивами оправдывает аналогичные преступления, совершенные вооруженными силами Азербайджана, приводя к повторению такого поведения».

«Совершенные в последнее время азербайджанскими ВС преступления против мирного населения Арцаха являются продолжением проводимой азербайджанскими властями политики армянофобии, депортации и этнической чистке Арцаха, что еще раз доказывает, что невозможно гарантировать физическую безопасность и право на жизнь арцахских армян под юрисдикцией и под контролем Азербайджана», - отметил Унанян.

Представитель внешнеполитического ведомства Армении отметил, что «надлежащее расследование этого и предыдущих нападений на гражданское население и привлечение виновных к ответственности может создать предпосылки для предотвращения подобных преступлений в будущем».