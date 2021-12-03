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В Стокгольме может состояться встреча Мирзоян-Байрамов

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана - Арарат Мирзоян (слева) и Джейхун Байрамов

В рамках 28-й министерской конференции ОБСЕ в Стокгольме может состояться встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана - Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова, сообщил Радио Азатутюн пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Корреспондент Радио Азатутюн в частности поинтересовался у Унаняна, планируется ли сегодня в Стокгольме встреча глав МИД Армении и Азербайджана. Напомним, конференция стартовала 2 декабря, сегодня последний день ее работы.

Представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза Люк Дивин ранее в Европарламенте заявил, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана проведут еще одну встречу в Швеции. Это будет четвертая встреча после последней Карабахской войны.

Депутаты Европарламента пригласили в парламент двух высокопоставленных чиновников ЕС, занимающихся вопросами Южного Кавказа, чтобы выяснить, какова ситуация на месте через год после прекращения огня 9 ноября 2020 года и что делает Брюссель для урегулирования отношений между двумя странами-членами Восточного партнерства.

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