Мирзоян и Байрамов встретятся в Стокгольме, сообщил в Европарламенте чиновник ЕС

Министры иностранных дел Армении и Азербайджана завтра проведут еще одну встречу, на этот раз в Швеции. Об этом сегодня в Европарламенте в рамках министерской конференции ОБСЕ заявил представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза Люк Дивин.

Европейские депутаты пригласили в парламент двух высокопоставленных чиновников ЕС, занимающихся вопросами Южного Кавказа, чтобы выяснить, какова ситуация на месте через год после прекращения огня 9 ноября 2020 года и что делает Брюссель для урегулирования отношений между двумя странами Восточного партнерства.

«Ситуация остается напряженной, - сообщил руководитель Европейской комиссии по линии Восточного партнерства Лоуренс Мередит. - Несколько недель назад я вместе с комиссаром [ЕС] по вопросам соседства [Оливером] Вархеи участвовал во встречах с министрами иностранных дел трех стран Кавказа. Это было как раз в день возобновления трагических столкновений между Арменией и Азербайджаном или незадолго до этого. Я хочу с нашей стороны очень четко подчеркнуть, что Еврокомиссия чрезвычайно привержена тому, чтобы сделать все возможное для установления прочного мира на благо всех стран Кавказа».

С этой целью Еврокомиссия после прошлогодней войны предоставила гуманитарную помощь на сумму 17 млн евро.

«Мы обсуждаем все возможные варианты для укрепления коммуникации между сторонами, а также для осуществления инвестиций, особенно в регионах, пострадавших от конфликта», - заявил представитель Еврокомиссии, в то же время подчеркнув, что все возможные программы и проекты обсуждаются в соответствии с одним принципом – они должны исходить из интересов всех сторон.

«Брюссель привержен тому, чтобы содействовать стабильности и безопасности в регионе. Но наши возможности ограничены, - подчеркнул заместитель директора внешнеполитического ведомства ЕС по линии Восточного партнерства и России Люк Дивин. - Очевидно, что ситуация в значительной степени находится в руках военных и тех, у кого есть военная сила, на данный момент это только Россия».

Однако дипломатические объяснения удовлетворили не всех депутатов. В ходе дискуссии, продлившейся около часа, представители разных политических сил и разных стран поднимали практически один и тот же вопрос: сделал ли Брюссель все возможное, чтобы предотвратить столкновения, вернуть пленных и взять инициативу в свои руки?

«Я согласна с тем, что сила находится в руках тех людей, у которых есть войска, но это не должно служить оправданием для того, чтобы ЕС не принимал более активное участие, - заявила глава делегации Европарламента по вопросам отношений с Южным Кавказом Марина Калюранд․ - Достигнутые договоренности, произведенный обмен пленными, заключенное соглашение о прекращении огня – все это было сделано при посредничестве России».

«Я вижу новую тенденцию. Азербайджан отказывается включать в повестку дня вопрос Нагорного Карабаха. Вопрос, который они хотят показать, - это конфликт между Арменией и Азербайджаном. Что касается открытия коммуникаций, здесь я вижу положительные изменения, но․․․ я не хочу использовать слово «коридор», однако эта территория создает серьезную напряженность. В то время как Армения хочет вернуться к дорогам, которые использовались в прошлом, в советские годы, Азербайджан хочет новые. И здесь у меня вопрос: что может сделать Евросоюз, и как он может усовершенствовать свою политику?» - сказала Калюранд.

В ответ представитель внешнеполитического ведомства ЕС Люк Девин заявил, что Брюссель делает то, что в его силах. Высокопоставленный дипломат категорически отверг критику, что сделанного недостаточно.

«Что еще может сделать Европейский союз в условиях отсутствия военной силы?» Кстати, из членов Минской группы ОБСЕ не только Франция, но и США не имеют там войск. И когда ружья стреляют, что произошло в прошлом году, дипломатам очень трудно предотвратить или остановить это», - заявил Дивин.

Не «коридор», а разблокировка экономических связей

Касаясь звучащих из Баку утверждений о «коридоре», представитель МИД Евросоюза процитировал заявление от 9 ноября, отметив, что в нем говорится не о коридоре, а о разблокировании всех экономических связей. В то же время он ни слова не сказал об озабоченности армянской стороны по поводу расположения этой дороги.

Не была многообещающей и реакция европейского дипломата на утверждения о том, что Брюссель должен делать больше для содействия освобождению пленных или экономическому восстановлению.

«С одной стороны, мы призываем стороны предоставить карты для разминирования, с другой стороны, - освободить всех пленных и задержанных, что необходимо для укрепления доверия. Но обе стороны не соглашаются. Армянская сторона заявляет, что уже предоставила карты, а Азербайджан заявляет, что это требование неадекватно, поскольку задержанные не являются военнопленными. Так что, опять же, это сложно, - сказал Люк Девин. - Мы готовы сделать больше также для экономического оздоровления, но для этого необходим мир. Кто из частного сектора будет инвестировать в регион, где вы не знаете, когда произойдет следующее столкновение или взрыв?»

Согласившись с тем, что продолжающийся конфликт между двумя странами-участницами Восточного партнерства вызывает крайнюю тревогу, представитель МИД ЕС в то же время подчеркнул, что Восточное партнерство не является платформой для установления мира или разрешения конфликтов.

«Но я рад, что оно остается адекватным форматом для двух стран, которые подтвердили свое участие в саммите 15 декабря», - заявил европейский дипломат.

Кстати, несмотря на заявления официального Еревана о том, что международное сообщество должно считать недавние армяно-азербайджанские столкновения не приграничными инцидентами, а вторжением Азербайджана на суверенную территорию Армении, сегодня и европейские депутаты, и представители Еврокомиссии и МИД ЕС по этому поводу говорили о насилии, фиксируемом на международно признанной границе, отвечая важность достигнутых в Сочи договоренностей о демаркации и делимитации границ.