Ереван и Баку обвиняют друг друга в невыполнении заявления от 9 ноября и нежелании идти к миру

«Ситуация в Нагорном Карабахе и на границе Армении и Азербайджана остается напряженной​»

После агрессии Азербайджана ситуация в Нагорном Карабахе и на границе Армении и Азербайджана остается напряженной, вооруженные силы Азербайджана в мае вторглись на суверенную территорию Армении и продолжают на ней оставаться, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на заседании глав МИД ОБСЕ в Стокгольме.

Мирзоян сказал, что Баку нарушает свои обязательства, взятые после последней войны в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года по части прекращения столкновений, освобождения пленных. С другой стороны, по его словам, Азербайджан не только не возвращает пленных, но и периодически пытается захватить в плен новых армянских пленных, игнорируя призывы международного сообщества.

«Никакое объяснение не может оправдать эти насильственные действия», - сказал глава МИД Армении, выразив надежду, что соглашения, достигнутые на прошлой неделе по итогам трехсторонней встречи в Сочи, создадут условия для деэскалации ситуации.

«Мир требует согласия всех сторон. Армения хочет достичь долгосрочного и стабильного мира на Южном Кавказе и готова к переговорам. Чем раньше Азербайджан согласится на возобновление мирного процесса, тем больше будет возможностей для достижения всеобъемлющего долгосрочного урегулирования в нашем регионе.

Определение статуса Нагорного Карабаха на основе реализации права на самоопределение, безопасное и достойное возвращение перемещенных армян на всю территорию Нагорного Карабаха должно стать одним из ключевых вопросов на переговорах», - сказал Мирзоян.

По его словам, нерешенные гуманитарные вопросы, такие как возвращение пленных без предварительных условий, сохранение культурного наследия, требуют наличия мандата ОБСЕ. По словам министра иностранных дел, Армения остается приверженной мирному процессу под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Байрамов вновь говорил о «Зангезурском коридоре»

ОБСЕ может внести вклад в процесс постконфликтного восстановления, в своем выступлении подчеркнул глава МИД Азербайджана.

«Мы предложили ОБСЕ сотрудничество и все еще ждем ответа. В то же время завершение конфликта создало уникальную возможность как для Армении, так и для Азербайджана в сфере взаимного признания и уважения к суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ друг друга», - заявил в столице Швеции Джейхун Байрамов.

Отметив, что Азербайджан неоднократно заявлял о готовности к этому и сразу после завершения конфликта предпринял ряд практических шагов в этом направлении, глава МИД Азербайджана сказал, что Армения все еще не выразила отношения к этому и что «продолжение Арменией невыполнения принятых обязательств по трехсторонним заявлениям вызывает серьезную обеспокоенность».

«Армения должна выполнить трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года и полностью вывести свои вооруженные силы с территории Азербайджана», - заявил он.

Касаясь разблокирования коммуникаций в регионе, азербайджанский чиновник подчеркнул, что необходимо уделить должное внимание всем задержкам в восстановлении экономических и транспортных связей в регионе.

«Это важный способ восстановления доверия. Незамедлительная реализация Зангезурского коридора необходима не только для беспрепятственного передвижения людей и транспортных средств между Азербайджаном и Нахичеваном, это также восстановит транспортное сообщение между Арменией и Азербайджаном», - сказал Байрамов.

Он также заявил, что Армения все еще не предоставила полные и точные карты всех заминированных территорий, добавив, что «это замедляет процесс реабилитации и реконструкции после конфликта освобожденных от оккупации территорий, создает серьезные препятствия для возвращения вынужденных переселенцев в свои дома».

«На данный момент Азербайджан - одна из самых заминированных стран», - отметил Байрамов.

«Азербайджан надеется, что сочинские договоренности будут реализованы без промедления и послужат достижению нашей цели - превращению Южного Кавказа в более стабильное пространство», - подчеркнул глава азербайджанского внешнеполитического ведомства.