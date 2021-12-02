Ситуация с коронавирусом в Армении несколько смягчилась - Пашинян

Пока мир готовится к распространению и последствиям нового штамма коронавируса - «омикрон», власти Армении заявляют, что ситуация с эпидемией этого вируса в стране несколько смягчилась, даже некоторые медицинские центры вернулись к своим профильным обязанностям, поскольку их возможности в борьбе с коронавирусом уже не нужны.

Сегодняшнее заседание правительства премьер-министр Никол Пашинян открыл именно этой темой. «У нас наблюдается некоторое смягчение ситуации с коронавирусом нового типа, но, с другой стороны, это ничего не значит в том смысле, что, как вы знаете, был обнаружен новый штамм под названием «омикрон», который пока в Армении не был выявлен, пока инфицированные этим штаммом граждане не выявлены», - сказал он.

Поэтому, по словам Пашиняна, хотя показатели заболеваемости коронавирусом в Армении снизились, однако бдительность ослаблять не следует.

Новый, быстрее распространяющийся штамм коронавируса «омикрон» уже обнаружен примерно в двух десятках стран. К примеру, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен несколько часов назад заявила, что Евросоюзу следует рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать вакцинацию обязательной.

На сегодняшнем заседании правительства министр здравоохранения Анаит Аванесян сообщила, что в связи со штаммом «омикрон» все еще проводятся исследования для того, чтобы понять, насколько тяжело люди его переносят и насколько эффективны против него существующие вакцины.

По словам министра, через одну-две недели можно будет предоставить определенную информацию о новом штамме.

«Но одно ясно: даже если будет некоторое снижение эффективности вакцин с точки зрения инфицирования данным штаммом, все равно в плане тяжелого течения болезни и предотвращения случаев смерти вакцины остаются наиболее эффективным, можно сказать, единственным способом борьбы с болезнью. И в этом смысле, когда появился штамм «дельта», были такие же опасения, но опыт и данные уже подтвержденной статистики показывают, что даже при некотором снижении эффективности все равно вакцины спасают жизни людей», - сказала Анаит Аванесян.

Премьер-министр: Сейчас удается вакцинировать более 20 тысяч человек в день

Премьер-министр опубликовал цифры: сейчас удается вакцинировать от коронавируса более 20 тысяч человек в день, число граждан Армении, получивших две прививки, уже приближается к полумиллиону.

«Уже в процентном отношении первую дозу получили 40% взрослого населения – граждан старше 18 лет, а две дозы получили и тем самым уже прошли полную вакцинацию 23,9% взрослого населения», - сообщила министр здравоохранения.

Согласно опубликованным Минздравом данным, за прошедшие сутки число инфицированных коронавирусом выросло на 558, сейчас в Армении от коронавируса лечатся 12 тысяч человек. Зарегистрирован 21 случай смерти от коронавирусной болезни.

С большой долей вероятности существующие вакцины будут эффективны и против «омикрона» - специалист

Специалист по общественному здоровью, кандидат медицинских наук Давид Мелик-Нубарян сообщил Радио Азатутюн, что в связи со штаммом «омикрон» пока также неизвестно, насколько легко он передается от человека к человеку и преодолевает естественный или сформированный в результате прививки иммунитет.

«Мы уже знаем, что этот вирус имеет более 30 мутаций по сравнению с дельта-штаммом. Это означает, что, предположительно, в связи с некоторыми упомянутыми мною вопросами может быть более неблагоприятное развитие», - сказал эксперт.

В то же время Мелик-Нубарян выразил мнение, что с большой долей вероятности существующие вакцины будут эффективны и против «омикрона», поскольку в конечном счете мы имеем дело с тем же вирусом. С другой стороны, уже есть множество вакцин - основ, модификация которых для «омикрона» потребует меньше времени, чем создание вакцины против коронавируса.