Принимаются меры для предотвращения проникновения штамма «омикрон» в Армению

С целью предотвращения проникновения в Армению нового штамма коронавируса «омикрон» въезд в страну из ряда африканских стран будет временно ограничен. Об этом сегодня на пресс-конференциии сообщила министр здравоохранения Анаит Аванесян.

По словам министра, планируется временно ограничить въезд в Армению для граждан из ЮАР, Ботсвани, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара и Танзании.

О степени опасности нового штамма коронавируса, впервые обнаруженного в Южно-Африканской Республике, пока мало что известно. Однако, по предварительным оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «омикрон» может быстрее распространяться, а также снижать эффективность существующих вакцин против ковида.

ВОЗ присвоила новому штамму классификацию «вызывающий тревогу» и сейчас пытается получить более ясную картину степени опасности нового штамма, что, однако, потребует времени.

«Омикрон» беспокоит мировые сверхдержавы. Сегодня состоится срочное заседание министров здравоохранения стран G7. Случаи заражения новым штаммом, помимо африканских стран, были также зафиксированы в Нидерландах, Австралии, Дании, Великобритании, Гонконге, Бельгии, Израиле и ряде других стран.

В Армении, где в последние месяцы активно циркулирует дельта-штамм, темпы распространения инфекции снизились, накануне было выявлено 189 новых случаев инфицирования, от ковида скончался 21 человек.

«Все мы знаем, что во время снижения обусловленной ковидом волны снижение смертности происходит через две-три недели. По нашим оценкам, в ближайшее время у нас будет также снижение смертности», - сказала сегодня Анаит Аванесян.

В Армении полностью вакцинированы 436 380 граждан или около 22% взрослого населения.

«Конечно, беспокойство по поводу того, как новые штаммы повлияют на эффективность вакцин, сохраняется. Но, как мы видим, когда дельта-штамм только начал циркулировать, аналогичные опасения также были, и это, конечно, изменило картину с точки зрения заражаемости вакцинированных граждан, но вакцины обеспечивают достаточный порог защиты от тяжелого и крайне тяжелого течения болезни и смерти», - заверила министр.

Однако были случаи смерти и среди вакцинированных граждан. По словам главы Минздрава, 23 человека старше 75 лет не преодолели болезнь.

Анаит Аванесян сегодня сообщила также о грядущих новых ужесточениях в связи с коронавирусом. Если, согласно действующим регулировкам, с октября работающие граждане должны либо вакцинироваться, либо регулярно сдавать ПЦР-тест на коронавирус, то с 1 января планируется применить это требование также для входа в общественные места.

«С 1 января посещать заведения общественного питания и культурные мероприятия граждане смогут только в случае отрицательного результата ПЦР-теста или подтверждения факта вакцинации», - сказала министр здравоохранения.