Баку готов начать переговоры с Ереваном о подписании мирного соглашения - Хикмет Гаджиев

Об этом сегодня заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев, передает азербайджанские СМИ.

«Азербайджан готов начать переговоры о подписании мирного соглашения с Арменией. Окончательный мир между Азербайджаном и Арменией является вопросом, отвечающим интересам самой Армении. Со своей стороны, Азербайджан продолжит усилия по укреплению мира и стабильности в регионе», - заявил Хикмет Гаджиев.

Помощник президента Азербайджана также отметил, что Баку положительно оценивает итоги встречи лидеров Азербайджана, Армении и России, которая прошла в Сочи 26 ноября.

«Мнения, указанные в итоговом заявлении, а также результаты обсуждений показывают, что есть положительная динамика в реализации наших целей. В то же время Армения должна полностью осознать изменившуюся геополитическую реальность в регионе», - подчеркнул Гаджиев.