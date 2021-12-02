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Карабах

В Карабахе сообщили о выстрелах с азербайджанской стороны в направлении Красного базара

Карта деятельности Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе (архив)

Сегодня около 10:30 с азербайджанских позиций, расположенных в направлении Красного базара Мартунинского района Нагорного Карабаха, были произведены выстрелы. Стрельба длилась 10-15 минут.

Эту информацию сообщил защитник прав человека Нагорного Карабаха Гегам Степанян.

Он отметил, что в основном применялось огнестрельное оружие.

По словам Степаняна, согласно полученным разъяснениям, выстрелы были слышны в жилой части поселка, а выпущенные пули пролетали сквозь сады и огороды местных жителей.

Как сообщил Степанян на своей странице в Facebook, случаев причинения вреда людям или материального ущерба в результате стрельбы не зафиксировано.

Из Армии обороны Нагорного Карабаха о данном инциденте пока ничего не сообщают.

Ранее сегодня в сети также появилось видео, на котором слышны выстрелы, как это утверждается, произведенные сегодня в направлении поселка Красный базара.

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