В Карабахе сообщили о выстрелах с азербайджанской стороны в направлении Красного базара

Эту информацию сообщил защитник прав человека Нагорного Карабаха Гегам Степанян.
Он отметил, что в основном применялось огнестрельное оружие.
По словам Степаняна, согласно полученным разъяснениям, выстрелы были слышны в жилой части поселка, а выпущенные пули пролетали сквозь сады и огороды местных жителей.
Как сообщил Степанян на своей странице в Facebook, случаев причинения вреда людям или материального ущерба в результате стрельбы не зафиксировано.
Из Армии обороны Нагорного Карабаха о данном инциденте пока ничего не сообщают.
Ранее сегодня в сети также появилось видео, на котором слышны выстрелы, как это утверждается, произведенные сегодня в направлении поселка Красный базара.
Смотрите комментарии
Уже зарегистрированы? Войти
Еще не зарегистрировались? Зарегистрироваться
Загрузите еще комментарии