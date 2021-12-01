Невакцинированные работники отныне должны предъявлять результат теста на коронавирус каждые 7 дней

По оценке специалиста по общественному здоровью Давида Мелик-Нубаряна, это может способствовать увеличению числа вакцинаций.

В то же время специалист подчеркивает, что в первую очередь следует предпринять шаги по вакцинации лиц из группы риска, пожилых людей.

«Если мы посмотрим на структуру, большой удельный вес среди вакцинированных составляют работающие граждане, на которых мы можем влиять, но нужно очень серьезно подумать также о группе риска, то есть привести в поле вакцинации пожилых, больных хроническими заболеваниями и, конечно, тех людей, которые не являются зарегистрированными работниками, например несколько сотен тысяч граждан Армении, занятых сельским хозяйством», - сказал в беседе с Радио Азатутюн Мелик-Нубарян.

Министр здравоохранения сегодня также утвердила руководство по ревакцинации бустерной дозой вакцины против COVID-19, согласно которому после полной вакцинации заболевший ковидом и выздоровевший гражданин спустя 6 месяцев может вакцинироваться еще одной дозой той же или другой вакцины, приоритет будет отдан лицам из группы риска.

Министерство также отмечает, что человек, вакцинированный одной или двумя дозами, как минимум через 4 недели после последней дозы может быть вакцинирован другой вакциной согласно его заявлению и письменному согласию.

«Мы установили шестимесячный срок для ревакцинации, то есть для получения бустерной дозы, то есть гражданин через шесть месяцев после получения второй дозы может прийти и получить бустерную дозу», - сказала министр Анаит Аванесян.

Минздрав в последние дни говорит о новых ужесточениях в связи с коронавирусом. С 1 января планируется допускать граждан в места общественного питания и на культурные мероприятия только при отрицательном результате ПЦР-теста или наличии документа, подтверждающего вакцинацию.

Однако специалист по общественному здоровью Мелик-Нубарян считает, что в течение одного месяца следует провести серьезное изучение о том, будут ли власти иметь возможность осуществлять надлежащий контроль, в противном случае это будет очередное решение, которое останется на бумаге.

«Есть опасение, что установить контроль над его применением будет невозможно, что приведет к тому, что решение останется на бумаге, люди будут слышать одно, а в реальной жизни будут видеть другое, и это вызовет определенное недоверие к противоэпидемическим мерам в целом. А нам это сегодня не нужно, учитывая также появление новых штаммов вируса», - сказал он.

В Армении процесс вакцинации начался в апреле, за прошедшее время полную вакцинацию прошли только 15% населения, что является одним из самых низких показателей в регионе.

В Грузии начала действовать система «зеленого паспорта»

Если в Армении планируют с 1 января ввести новые ограничения, то в соседней Грузии, где вакцинировано 25% населения, с сегодняшнего дня действует система так называемого «зеленого паспорта». Это означает, что все закрытые и открытые общественные места могут посещать только полностью вакцинированные граждане, те, кто выздоровел от ковида за последние 6 месяцев, граждане, у которых имеется отрицательный результат ПЦР-теста, в связи с чем им выдается «зеленый» статус только на 72 часа, и те, у кого есть отрицательный результат экспресс-теста на антиген и, соответственно, «зеленый» статус, выданный на 24 часа.

В последние дни в ряде стран распространяется новый штамм коронавируса - «омикрон», который, по предварительным оценкам, распространяется быстрее. По данным Минздрава, в Армении он пока не обнаружен, принимаются меры по предотвращению его проникновения в страну. Въезд в Армению из ряда африканских стран ограничен. Этот штамм был впервые обнаружен в ЮАР.