Сочинское заявление опровергает пропагандистские тезисы о «коридоре» - МИД Армении

Об этом накануне заявили в МИД Армении, отвечая на вопросы СМИ.



«Во-первых, Сочинской декларацией стороны подтверждают свою приверженность последовательному и безоговорочному выполнению всех положений трехстороннего заявления от 9 ноября. Это также относится к невыполненному до сих пор обязательству Азербайджана по возвращению военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц, предусмотренным пунктом 8 заявления от 9 ноября, а также к невыполненным обязательствам Азербайджана по другим пунктам.

Во-вторых, Сочинское заявление от 26 ноября еще раз подтверждает положение о разблокировке всех транспортных маршрутов и экономических связей в регионе, предусмотренных заявлением от 11 января, и в очередной раз опровергаются распространяемые пропагандистские тезисы о «коридоре» или коридорной логике.

И в-третьих, согласно заявлению, достигнута договоренность предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе. И первым и самым важным шагом в этом направлении должна стать реализация шагов, направленных на снижение напряженности.

Убеждены также, что полное выполнение положений трехсторонних заявлений будет способствовать мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - говорится в ответе пресс-секретаря МИД Армении, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.