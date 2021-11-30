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Возврат пленных, опровержение тезиса о «коридоре», шаги по стабилизации на границе - Ереван выделил 3 важных пункта сочинского документа

Встреча Пашинян-Путин-Алиев в Сочи, 26 ноября 2021 г․

Официальный Ереван подчеркивает три важных пункта заявления, принятого в Сочи лидерами Армении, Азербайджана и России․

Азербайджан обязуется выполнить свои не выполненные до сих пор обязательства по возвращению военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц, а также невыполненные обязательства по другим пунктам, которые закреплены в пункте 8 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, отвечая сегодня на вопросы журналистов.

Он отметил, что в сочинском заявлении стороны подтверждают свое обязательство последовательно и безоговорочно выполнить все пункты трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

В очередной раз опровергаются пропагандистские тезисы о «коридоре» или коридорной логике, сегодня также заявил пресс-секретарь МИД Армении, подчеркнув, что подтверждается пункт о разблокировке всех транспортных путей и экономических связей в регионе, зафиксированный в заявлении от 11 января 2021 года.

«И в-третьих, согласно заявлению, достигнута договоренность предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе. Первым и наиболее важным шагом в этом направлении должна стать реализация шагов, направленных на снижение напряженности», - сказал Унанян, выразив уверенность, что полноценное выполнение положений трехсторонних заявлений будет способствовать мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

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