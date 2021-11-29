Эрдоган сообщил подробности трехсторонней встречи в Сочи

Трехсторонняя встреча в Сочи между лидерами Армении, Азербайджана и России прошла продуктивно, сегодня заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пояснив, что об этом ему сообщил президент Азербайджана во время вчерашней встречи в Ашхабаде.

«Вопрос строительства железных и автомобильных дорог вдоль Араза (Аракса) решен. На повестке дня строительство автомагистрали, которая пройдет по территории Армении, через Нахичеван до турецкого Игдыра», - сказал Эрдоган, подчеркнув, что этими проектами стороны сделают шаг в направлении развития пассажирских и грузовых перевозок в регионе.

Эрдоган также говорил о выдвинутой Турцией платформе «3+3».

«Активизация этого формата с участием России, Турции, Азербайджана, Армении, Ирана и Грузии, если она согласится, докажет, что в регионе царит мир. Мы видим, что в этом направлении есть позитивные шаги», - сказал он.

Грузия официально заявила, что против этого формата из-за участия в нем России. Официальный Ереван пока не выразил окончательной позиции.