Генсек ООН приветствует трехстороннюю встречу в Сочи

Об этом заявил в субботу заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак, передает ТАСС.

«Генеральный секретарь ООН приветствует трехстороннюю встречу 26 ноября между премьер-министром Армении [Николом Пашиняном], президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым] и президентом Российской Федерации [Владимиром Путиным], обращает внимание на их совместное заявление, - сказал Хак. - Он с удовлетворением отмечает роль Российской Федерации в содействии продолжению контактов и диалога».

По его словам, Гутерриш «воодушевлен возобновлением прямого взаимодействием между Арменией и Азербайджаном на высшем уровне и подтверждением их приверженности полному выполнению трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также принятию шагов, направленных на повышение [уровня] стабильности в регионе».

«Он подтверждает позицию ООН, заключающуюся в том, что прочный мир может быть достигнут только через диалог, и призывает стороны решать остающиеся вопросы посредством всех доступных форматов, в том числе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ [Россия, США и Франция], - обратил внимание представитель всемирной организации. - ООН готова поддержать такие усилия, в том числе путем оказания гуманитарной помощи, содействия в восстановлении и миростроительстве на земле».

В пятницу в Сочи состоялись почти трехчасовые переговоры Путина, Алиева и Пашиняна, по итогам которых было принято совместное заявление. Глава российского государства также провел отдельные встречи с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.