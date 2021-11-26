Путин: «Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторические связи»

Президент России Владимир Путин, открывая трехстороннюю встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи, сказал, что нужно стремиться к укреплению связей между тремя странами.

«Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторические связи, и не хотелось бы, чтобы они разрушались, а, наоборот, мы должны стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать», - отметил Путин.

Российский лидер приветствовал предстоящую встречу Пашиняна и Алиева, которая состоится 15 декабря в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства.

«Знаю, что в ближайшее время у вас намечена еще и встреча в Брюсселе, вы согласились приехать туда. Мы это тоже приветствуем. Чем больше будет возможностей для прямого общения, тем лучше», - сказал Путин.

Владимир Путин обсудит результаты трехсторонней армяно- азербайджано-российской встречи с членами Совета безопасности РФ.