Демаркация сегодня проводится кровью - Сейран Оганян

Оганян вновь заявил, что власти Армении приступают к процессу уточнения границ без соответствующих условий. По словам бывшего министра обороны, это поспешный, несвоевременный процесс, осуществляемый в соответствии с турецко-азербайджанским обманом.

«Делимитация и демаркация в эти дни фактически проводятся самым подлым образом. Кровью армянского солдата. То, что произошло 16 ноября этого года, тому подтверждение. Ни один представитель высшего руководства так и не объяснил, почему произошла однодневная война, что последовало за ней и что ей предшествовало. Факт в том, что у нас появились погибшие, раненые, пленные, а Азербайджан вошел на суверенную территорию Армении. То есть, произошла демаркация границы кровью», - сказал Оганян.

По утверждению главы оппозиционной фракции, сегодня в Армении нет ни одного человека, который с миллиметровой точностью представлял бы границы страны, потому что они изменялись в советские годы. А расположение позиций, занятых во время этой войны, окажет большое влияние на переговорный процесс в будущем. По словам Оганяна, передав уже наиболее важные позиции Азербайджану, поставив под давление дороги, приграничные села, ища альтернативы, нынешняя власть свела на нет потенциал безопасности страны.

«Однако я не знаю, где будет альтернативный Ереван в будущем», - сказал он.

Еще один вопрос, поднятый в ходе слушаний, касался завтрашней встречи лидеров Армении, Азербайджана и России в Сочи. До сих пор официальные источники не уточнили, будет ли вопрос делимитации и демаркации в повестке дня встречи Пашинян-Алиев-Путин. Однако вчера в Ереване и в Баку находился вице-премьер России Алексей Оверчук, который является сопредседателем трехсторонней армяно-азербайджано-российской рабочей группы от России. Эта группа обсуждает вопрос разблокирования дорог на Южном Кавказе.

Представители внепарламентских сил, участвовавшие в сегодняшних слушаниях, были обеспокоены тем, не запоздали ли их сегодняшние обсуждения.

Также прозвучало предложение подождать в парламенте до завтра, когда Пашинян сойдет с самолета и представит то, что он сказал, что обсудил, что подписал, «и какие неприятности снова хочет принести на голову нашему народу». Автором предложения был Ара Зограбян. Предложение было встречено аплодисментами.

Инициировавшая слушания фракция «Айастан» не имеет четкого ответа на этот вопрос. Председательствующий на заседании вице-спикер НС от оппозиции Ишхан Сагателян просто сказал, что они будут бороться до конца, но не уточнил, как именно. А сейчас им остается только подготовить текст заявления и предъявить требования власти. «Воздерживаться от любых переговоров, письменных или устных соглашений, которые нарушат требования Конституции Республики Армения и коллективную волю армянского народа, выраженную в Декларации независимости», - сказал Сагателян.