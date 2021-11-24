Пашинян и Оверчук обсудили перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня заместителя председателя правительства Российской Федерации, сопредседателя от России в трехсторонней армяно-азербайджано-российской рабочей группе Алексея Оверчука и заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко. На встрече присутствовал также вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Согласно сообщению пресс-службы аппарата премьер-министра Армении, на встрече были обсуждены вопросы, касающиеся повестки двустороннего сотрудничества между Арменией и Россией, а также деятельности трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана.

Кроме того, были затронуты перспективы восстановления транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа и дальнейший ход работ, проводимых в рамках заявления премьер-министра Армении, президентов России и Азербайджана от 11 января 2021 года.

Оверчук сегодня побывал также в Баку, где провел встречу с президентом Азербайджана.

Трехсторонняя рабочая группа, согласно заявлению глав трех стран от 11 января 2021 года, занимается вопросами, касающимися разблокирования транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа.

26 ноября в Сочи запланирована трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.