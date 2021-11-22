Ереван обратился к Москве с просьбой о посредничестве в нормализации армяно-турецких отношений

По его словам, ряд партнеров Армении, в том числе Россия, выразили готовность выступить посредником в вопросе нормализации армяно-турецких отношений. Армянская сторона обратилась к Кремлю.

«Ряд международных партнеров, в том числе Россия, заявили, что готовы содействовать процессу нормализации армяно-турецких отношений. И мы проинформировали Россию, что готовы начать процесс армяно-турецкой нормализации без предварительных условий. Когда и если подобный процесс начнется, естественно, мы предоставим информацию об этом», - сказал Унанян.

После второй Карабахской войны, начиная с августа этого года, премьер-министр Армении и президент Турции сделали несколько заявлений о том, что получают позитивные мессиджи с другой стороны границы. В сентябре президент Турции даже заявил, что премьер-министр Армении через премьер-министра Грузии предлагал ему встретиться, но, по словам Реджепа Тайипа Эрдогана, для того, чтобы встреча состоялась, Еревану нужно предпринять четкие шаги в направлении «Зангезурского коридора».

На следующий день Эрдогану ответила пресс-секретарь премьер-министра Армении, заявив, что коридорная логика для армянской стороны неприемлема, но Ереван готов к контактам с Анкарой.

До сих пор, по словам пресс-секретаря МИД Армении, прямых переговоров между Анкарой и Ереваном не было.

Министр иностранных дел Армении на днях в интервью французской газете Le Figaro сказал, что для начала диалога с Арменией Турция требует предоставить коридор, связывающий Азербайджан с Нахичеваном.

«Это совершенно не может быть предметом обсуждения. Государства должны разрешать транзит при сохранении суверенитета над своей собственной территорией. Все региональные коммуникации должны быть вновь открыты, - подчеркнул Мирзоян, в то же время отметив: - Армения всегда заявляла, что готова к нормализации отношений без предварительных условий, несмотря на огромную поддержку, оказанную Турцией Азербайджану во время войны против Арцаха».

«Эти заявления основаны на публичных заявлениях Турции о том, что должен быть так называемый «Зангезурский коридор». Если вы посмотрите, то увидите, что они постоянно поднимают эту тему как на уровне президента, так и на уровне министра иностранных дел. И мы говорим, что такого не может быть. Однако, как я отметил, переговоров не было», - сказал Ваан Унанян.

Радио Азатутюн за ответом на этот вопрос также обратилось в МИД Турции, но ответа пока не получило.

По словам чрезвычайного и полномочного посла, востоковеда Давида Ованнисяна, очевидно, что Турция намерена воспользоваться нынешней слабостью Армении, стремясь решить стратегически важный для нее вопрос - получить прямую сухопутную связь с Азербайджаном.

«Мы должны все обсудить, потому что, может быть, эти условия ставятся не так жестко, может быть, есть возможности для маневра в связи с ними. Но самой важной и красной чертой для нас должно быть то, в какой степени то или иное предусловие создает проблемы для нашего суверенитета. Если создает какую-либо проблему, значит, это неприемлемо. А понятие коридора, естественно, создает проблему», - сказал Ованнисян.

В 9-м пункте трехстороннего заявления, подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России после 44-дневной войны, 9 ноября прошлого года, указано, что официальный Ереван гарантирует беспрепятственное движение транспортных средств и товаров между западными районами Азербайджана и Нахичеваном. Азербайджанская сторона приводит именно этот пункт, утверждая, что движение должно быть беспрепятственным. Однако ранее в этом месяце вице-премьер РФ Алексей Оверчук, представляющий Москву в армяно-азербайджано-российской трехсторонней рабочей группе, заявил в Ереване, что суверенитет над дорогами сохраняется за теми странами, по чьей территории эти дороги будут проходить.

На фоне всего этого на прошлой неделе возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном, прекращение огня было достигнуто при посредничестве российской стороны. Бои, которые продлились около шести часов, были самыми кровопролитными со времени 44-дневной войны и произошли в той части Сюникской области, расположенной между Азербайджаном и Нахичеваном, которая является самой узкой.