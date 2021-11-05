Суверенитет за дорогами сохраняется за теми странами, по чьей территории будут проходить эти дороги - Оверчук

Армения привержена заявлениям от 9 ноября и 11 января, которые касаются открытия, разблокирования всех транспортных и экономических связей в регионе. Но хочу отметить, что заявления со стороны Азербайджана, которые касаются коридоров, отрицательно влияют на эффективность нашей работы и на атмосферу, особенно учитывая, что в наших трехсторонних заявлениях нет ничего о коридорах. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, принимая сегодня заместителя председателя правительства Российской Федерации, сопредседателя армяно-азербайджано-российской трехсторонней комиссии Алексея Оверчука.

У премьер-министра Армении сложилось впечатление, что «Азербайджан пытается навязать комиссии свои взгляды по этому вопросу, и это, конечно же, неприемлемо для нас». Пашинян еще раз подтвердил, что Армения заинтересована в открытии и разблокировании региональных транспортных и экономических коммуникаций.

«Я неоднократно публично заявлял, что мы готовы пойти на конкретные решения, суть которых должна быть следующей: Армения должна получить автомобильные и железнодорожные коммуникации по территории Азербайджана, Азербайджан должен получить автомобильные и железнодорожные коммуникации по территории Армении, в том числе соединяющие Азербайджан с Нахичеванской Автономной Республикой, - сказал Пашинян и продолжил: - В наших документах говорится о разблокировке экономической и транспортной инфраструктуры, наша позиция такова. Что мы предлагаем? Железнодорожное сообщение, существовавшее в советское время, должно быть восстановлено. И автомобильные дороги, которые существовали в советское время, в том числе соединяющие Нахичеванскую Автономную Республику с Азербайджаном, также должны быть восстановлены».

«Мы готовы пойти на такие решения. У нас по этому поводу есть конкретные предложения, и очень важно подчеркнуть, что, согласно заявлению от 11 января - и мы об этом неоднократно говорили - мы должны также обговорить вопросы таможенного контроля, фитосанитарного контроля, пограничного контроля и других возможных видов контроля. И это действительно то, что зафиксировано в наших заявлениях от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. И я хочу еще раз подтвердить, что Армения заинтересована и готова, и мы надеемся, что в скорейшем будущем по этим вопросам удастся прийти к конкретным решениям, и мы настроены конструктивно”, - отметил премьер-министр, высоко оценив деятельность рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении, Азербайджана и России.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, Алексей Оверчук поблагодарил премьер-министра за встречу и высокую оценку деятельности рабочей группы.

«Мы действительно работаем с тем мандатом, который Вы вместе с руководителями наших стран нам предоставили в рамках заявлений от 9-10 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Хочу сказать, что мы с коллегами, вице-премьерами, постоянно находимся на связи, провели 8 встреч, 4 из которых были в очном режиме, другие - в режиме видеоконференции.

При этом мы почти ежедневно общаемся по телефону, обсуждаем различные варианты, для того чтобы найти маршруты, которые будут приемлемы для всех. Вы знаете, что здесь работали в том числе эксперты в области дорожного строительства. Т.е. сегодня у нас есть очень хорошее представление о том, что действительно есть “на земле”, какое состояние дорог. И опираясь на это знание, мы 22 октября, проводя 8-е заседание нашей совместной рабочей группы, как нам кажется, выходим на конкретные решения, которые основываются прежде всего на том, что суверенитет за дорогами сохраняется за теми странами, по чьей территории будут проходить эти дороги», - подчеркнул вице-премьер России.

«Также Вы упомянули - и это тоже было в заявлении - о том, чтобы все виды контроля осуществлялись. Мы договорились о том, что такой контроль должен осуществляться на паритетной основе, и это тоже мы обсуждали, ну и также, как и с чего следует начинать разблокирование автомобильной инфраструктуры. Собственно, хотели бы это с Вами сегодня обсудить и уже подумать, как двигаться дальше можно будет», - сказал Алексей Оверчук.

Азербайджан и Турция периодически говорят о «Зангезурском коридоре». Однако официальный Ереван неоднократно заявлял, что не обсуждал и не будет обсуждать «коридорную логику», подчеркивая, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября о прекращении огня в 44-дневной войне речь идет об открытии транспортных коммуникаций в регионе.