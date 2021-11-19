Родственникам военнослужащих воинской части «Дуц» сказали, что 15 ноября они уже были в окружении

Их родственники рассказывают, что с военнослужащими, выехавшими на позиции Сисиана еще 7 ноября, в последний раз они связывались 15 ноября и узнали, что те находятся в окружении.

Жена одного из попавших в плен ванадзорских военнослужащих-контрактников, имя которой мы не разглашаем из соображений безопасности, рассказала Радио Азатутюн, что, по их подсчетам, целый день ее муж и его боевые товарищи находились в окружении. «Я разговаривала с ним днем 15 ноября. Я сказала: слышала, что позиции захватили. Он мне сказал: это наши посты… С 14 ноября [они были в окружении]... Еду даже не смогли доставить к ним...».

Мужа она увидела уже 17 ноября на распространенных азербайджанцами видео. «На одном видео он с закрытыми глазами, его бьют по голове... Потом говорят: скажи, что Карабах - это Азербайджан. Я ясно слышу его голос, это он. На другом видео его бьют… но лица не видно, не показывают, но это его голос, он кричит», - рассказала женщина.

В другой ванадзорской семье жена сообщила, что ее муж всего 10 дней, как служит военнослужащим-контрактником в воинской части «Дуц». Сквозь слезы она сказала, что он, наверное, и стрелять не умел.

Его прежняя должность по линии охраны в части «Дуц» была сокращена, он решил перейти на контрактную службу. Перед поступлением на военную службу он должен был дважды пройти курсы военной подготовки, но у него еще не было соответствующей формы, и он не пошел, рассказала жена.

«Он впервые поднялся на посты, ничего не знал. Мы знаем, что они 8 часов вели очень жаркие бои, нам сказали, что они героически сражались до конца, альтернативы уже не было, их окружили, и слава Богу, они хотя бы не погибли, потому что большинство погибли», - сказала жена военнослужащего-контрактника.

По сведениям ванадзорских женщин, командир постовых также попал в плен. Он тоже родом из Ванадзора.

Вчера семьи из Ванадзора обратились в структуры, занимающиеся вопросами пленных, - Генштаб ВС, Красный Крест, офис омбудсмена.

«Я жду его возвращения, больше ничего не хочу», - сказала одна из женщин.

Оба попавших в плен жителя Ванадзора являются отцами несовершеннолетних детей. В семьях говорят, что раньше разделяли боль родственников военнослужащих, захваченных в плен во время 44-дневной войны, сочувствовали им, никогда при этом не думая, что однажды это огромное горе постигнет и их самих. «Мы плакали, молились за них, я представляла себе горе и боль этих семей, теперь и мы переживаем то же самое», - сказала жена одного из попавших в плен военнослужащих.

По официальным данным, в ходе боевых действий на границах в Сюникской области в плен попали 13 армянских военнослужащих. Сегодня Минобороны распространило сообщение, согласно которому при посредничестве и участии российской стороны ведется интенсивная работа по возвращению плененных в результате боевых действий и поиску пропавших без вести.