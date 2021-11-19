По имеющимся данным, в боях 16 ноября с армянской стороны погибли 6 человек – МО РА

Согласно сообщению, погибшие: 31-летний старший лейтенант Тарон Дживанович Саакян, военнослужащие-контрактники: 30-летний младший сержант Меружан Артурович Арутюнян, 31-летний рядовой Гурген Ашотович Саргсян, 32-летний младший сержант Артур Дживанович Мартиросян, 41-летний рядовой Давид Гельбертович Амирян. Личность еще одного погибшего военнослужащего уточняется.

«При посредничестве и участии российской стороны ведется интенсивная работа по возвращению плененных в результате боевых действий и поиску пропавших без вести».



По состоянию на 10:00 19 ноября ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и контролируется Вооруженными силами Армении», - также говорится в сообщении.

До сегодняшнего дня военное ведомство сообщало о двух погибших военнослужащих. Вследствие продлившихся 6 часов боев азербайджанская сторона захватила в плен 13 армянских военнослужащих, судьба еще 24 военнослужащих была неизвестна.

Азербайджанская сторона официально сообщила о 7 погибших и 10 раненых.

16 ноября в приграничных районах Сюникской области Армении развернулись интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана с задействованием бронетехники, артиллерии. Официальный Ереван заявил, что азербайджанские вооруженные силы вторглись на суверенную территорию Армении. Баку обвинил армянскую сторону в провокации. Армянская сторона заявила, что обращается к России с призывом защитить территориальную целостность Республики Армения. Вечером при посредничестве России огонь был прекращен.