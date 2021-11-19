Армения сталкивается с серьезными вызовами, угрожающими eе безопасности - Пашинян на заседании ЕАЭС

«Наш регион был втянут в новый виток эскалации, который, к несчастью, привел к очередным человеческим жертвам», - сказал глава правительства Армении, подчеркнув, что ответственность за это несет Азербайджан, военные провокации которого направлены на подрыв территориальной целостности Армении и срыв договоренностей, достигнутых в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

16 ноября в приграничных районах Сюникской области Армении развернулись интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана с задействованием бронетехники, артиллерии. Официальный Ереван заявил, что азербайджанские вооруженные силы вторглись на суверенную территорию Армении. Баку обвинил армянскую сторону в провокации. Армянская сторона заявила, что обращается к России с призывом защитить территориальную целостность Республики Армения. Вечером при посредничестве России огонь был прекращен.

Экспорт из Армении в страны ЕАЭС за 9 месяцев текущего года увеличился на 27,8%.

Говоря о внешнеторговом обороте между Арменией и странами ЕАЭС, Пашинян отметил, что в январе-сентябре 2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, он увеличился на 12,8%.

Объемы экспортных поставок из Армении в страны ЕАЭС за первые девять месяцев текущего года увеличились на 27,8%, также сказал премьер-министр, отметив, что рост наблюдается по всем партнерам из ЕАЭС: экспорт в РФ возрос на 27,4%, в Беларусь - на 19,2%, в Казахстан - на 89,5%, в Кыргызстан - на 48,0%.

Как сообщает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, на сегодняшнем заседании Евразийского межправительственного совета был обсужден ряд вопросов повестки дня. В частности, были затронуты вопросы о состоянии взаимной торговли между государствами–членами Евразийского экономического союза в 2020 году; о развитии агропромышленного комплекса; об утверждении плана мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств–членов Евразийского экономического союза на 2021–2024 годы; о ходе работы по сближению позиций государств Союза в рамках климатической повестки. Главы правительств рассмотрели Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, проект Стратегии биологической безопасности ЕАЭС, вопросы электронной торговли и др. По итогам заседания подписан ряд документов.

Принято решение о проведении очередного заседания Евразийского межправительственного совета в январе 2022 года в Алматы.

В сегодняшнем заседании приняли участие председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович и главы правительств государств-членов ЕАЭС - председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин, председатель Кабинета министров Кыргызской Республики Алыкбек Жапаров и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов – онлайн-режиме.

Вчера состоялась встреча глав правительств в узком составе, обсуждались вопросы упрощения условий торговли и другие экономические вопросы.