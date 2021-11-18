Бои шли в районе горы Килисали - Минобороны России

Хотя официальный Ереван заявляет, что азербайджанские вооруженные силы вторглись на территорию Армении и заняли позиции, однако, по сообщению Минобороны России, боевые действия шли в районе горы Килисали. Российская сторона в обоих сообщениях не использовала армянские названия тех гор, в окрестностях которых, согласно армянской стороне, в последние дни шли бои.

Согласно военной карте 1975 года издания Генерального штаба Вооруженных сил Советского Союза, вершина, а также северные, восточные и южные склоны горы Килисали, высота которой составляет 2794,3 метров над уровнем моря, находятся на территории Советского Азербайджана, а часть западного склона - на территории Советской Армении.

Считают ли в российском оборонном ведомстве, что боевые действия между вооруженными силами Армении и Азербайджана в прошедшие дни происходили преимущественно на территории Азербайджана? Радио Азатутюн направило запрос в Минобороны России. Ответа пока нет.

Геодезист-картограф Шаген Шагинян, который на основе открытых источников, спутниковых снимков и видеозаписей, распространенных армянской и азербайджанской сторонами в последние дни, изучил местность, на которой проходили боевые действия, сегодня в беседе с Радио Азатутюн заявил, что боевые действия происходили преимущественно на территории Армении, в районе между горами Цицернакар и Мец Ишханасар.

«Фактически, Килисали находится примерно между горами Цицернакар и Мец Ишханасар. А боевые действия, как мы изучили по доступным в Интернете видеозаписям, проходили на более ровном участке. То есть не на склонах гор. Из этого мы предполагаем, что боевые действия в какой-то момент переместились от Килисали и Цицернакара дальше на юг, юго-запад. И в основном боевые действия происходили именно в этом районе. На каком-то этапе они могли проникнуть глубже, на каком-то этапе они могли отступить в результате действий нашей армии. В основном это ущелье, расположенное на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря», - сказал он.

По словам основателя проекта «Элма», занимающегося электронным картографированием, некоторые из армянских и азербайджанских позиций, построенных в этом районе в последние месяцы, согласно спутниковым снимкам, по крайней мере, до последних боевых действий находились довольно близко друг к другу, иногда на расстоянии до 50 метров.

«В основном азербайджанские позиции располагались на высотах... Мы смогли идентифицировать, что у нашей армянской позиции траншеи располагались на глубине не менее одного километра от границы», - отметил специалист.

Шагинян подчеркнул, что на основе открытых источников невозможно определить, какие армянские позиции были потеряны.

Означает ли упоминание Министерством обороны России горы Килисали, что, по мнению Москвы, боевые действия ведутся на территории Азербайджана, поэтому нет необходимости оказывать военно-политическую помощь Армении?

Руководитель Института Кавказа, политолог Александр Искандарян затруднился ответить на этот вопрос, вместо этого он сказал, что очевидно, что Азербайджан спешит занять как можно более выгодные позиции на границе с Арменией.

«России нужно, чтобы граница была как можно менее рисковой и как можно более спокойной, чтобы все более или менее были согласны с этой границей, чтобы она была проведена и не возникало проблем. Чтобы каждый раз, когда украли три коровы, в Москву не звонили. Чтобы каждый раз, когда кто-то кого-то толкнул, Путина не будили ночью, потому что всем этим занимается Российская Федерация», - сказал политолог.

Сегодня стало известно, что Россия внесла новое предложение о начале демаркационных работ между Арменией и Азербайджаном.