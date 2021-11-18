Путин считает неплохими перспективы урегулирования армяно-азербайджанского конфликта

«Недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе все еще до конца не успокоилась. Крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента как гаранта режима прекращения огня и безопасности мирного населения», - сегодня заявил президент России Владимир Путин.

Говоря о преодолении разногласий, Путин отметил, что «возрастает роль российской дипломатии в продолжении усилий по урегулированию спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией, восстановлению в Закавказье экономических связей, разблокированию транспортных коридоров».

«На мой взгляд, перспективы там неплохие. Реально все страны региона, включая Россию, заинтересованы в урегулировании, долгосрочном урегулировании проблемы», - сказал президент России.

Ранее, сегодня утром, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Министерство обороны России внесло предложения относительно подготовительного этапа делимитации и демаркации границы. Пашинян не сообщил подробностей, лишь сказал, что предложения российской стороны для Армении приемлемы.