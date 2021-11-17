Блинкен призвал Ереван и Баку предпринять конкретные меры во избежание дальнейшей эскалации

«США глубоко озабочены сообщениями об активных боевых действиях сегодня между Арменией и Азербайджаном», - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

«Мы призываем обе стороны незамедлительно предпринять конкретные меры для снижения напряженности и во избежание дальнейшей эскалации. Мы также призываем обе стороны к прямому и конструктивному взаимодействию для решения всех имеющихся вопросов, включая демаркацию границы», - сказал Блинкен.

«Как отмечается в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 15 ноября, недавний рост напряженности между Арменией и Азербайджаном подчеркивает необходимость всеобъемлющего решения на долгосрочной основе путем переговоров всех имеющихся проблем, касающихся и являющихся последствиями из нагорно-карабахского конфликта», - добавил госсекретарь США.

Вчера в приграничных районах Сюникской области Армении развернулись интенсивные бои между вооруженными вилами Армении и Азербайджана с задействованием бронетехники, артиллерии. У сторон есть потери. Официальный Ереван подчеркивает, что азербайджанские вооруженные силы вторглись на суверенную территорию Армении, Баку утверждает, что армянская сторона «прибегла к провокации». Вечером при посредничестве России огонь был прекращен.