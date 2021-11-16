Премьер: В результате начавшейся в мае агрессии Азербайджан оккупировал около 41 кв. км суверенной территории Армении

«В результате начавшихся 12 мая агрессивных действий Азербайджан оккупировал около 41 кв. км суверенной территории Армении», - отметил он, добавив, что в условиях молчания международных партнеров эта страна продолжает свои агрессивные действия.

«Сегодня мы пережили тяжелый день и переживаем тяжелые времена, но сегодня мы также показали, что мы здесь, мы есть, мы - государство, государственная нация, и язык принуждения для нас неприемлем. Мы можем вести переговоры, искать и находить приемлемые решения, ведем себя как ответственный член мирового сообщества, но не позволим говорить с нами на языке грубой силы», - заявил Пашниян.

По его словам, нет пограничных споров, есть агрессия в отношении суверенной территории Армении, а границы между Арменией и Азербайджаном были определены еще правовыми соглашениями СССР. Кроме того, премьер-министр отметил, что если бы вопрос был в пограничном споре, то Азербайджан давно должен был бы принять предложение армянской стороны о зеркальном отводе войск с границы, размещении вдоль границы международных наблюдателей и начале процесса делимитации и демаркации.

«Азербайджан, не принявший это предложение, является агрессором и должен безоговорочно вывести свои силы с суверенной территории Армении. Его намерения навязать свою волю Армении бесплодны. Мы всеми средствам будет защищать свой суверенитет, государственность и независимость», - подчеркнул премьер.

В то же время армянская сторона продолжает подчеркивать необходимость мирного разрешения ситуации, оставаясь верной положениям трехсторонних заявлений.

Сегодня Министерство обороны Армении сообщило, что подразделения вооруженных сил Азербайджана совершили нападение на армянские позиции в восточном направлении, армянская сторона прибегла к адекватным действиям.

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, обвинила армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня.

Обе стороны заявили о потерях. Минобороны Армении число погибших пока не уточняет, сообщается лишь о четырех раненых. В ходе сегодняшних боев были взяты в плен 12 армянских военнослужащих - 7 контрактников и 5 срочников. Армянская сторона потеряла две боевые позиции.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сегодня в эфире Общественного телевидения Армении заявил, что армянская сторона обращается к России с призывом защитить территориальную целостность Республики Армения.