МИД Армении призывает международных партнеров «четко и адресно отреагировать» на действия азербайджанской стороны

Министерство иностранных дел Армении призывает международных партнеров – Россию, ОДКБ, сопредседательство Минской группы ОБСЕ и страны-сопредседатели – «четко и адресно отреагировать на действия азербайджанской стороны, которые серьезно угрожают миру и безопасности в регионе, предпринять действенные шаги по их предотвращению, в направлении безоговорочного и полного вывода ВС Азербайджана с территории Республики Армения».

«Сегодня, 16 ноября, Вооруженные силы Азербайджана совершили нападение в восточном направлении границы Республики Армения и вторглись на суверенную территорию РА. Наступательные действия азербайджанской стороны привели к человеческим жертвам. Это последнее нападение является продолжением последовательной политики азербайджанской стороны по оккупации территорий Республики Армения, начало которой было положено с 12 мая сего года – проникновением азербайджанских вооруженных сил в Сюникскую и Гегаркуникскую области Армении», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.

Согласно МИД, этими действиями Азербайджан нарушает также трехстороннее заявление от 9 ноября, поскольку азербайджанская сторона совершает нападения против Республики Армения с территорий, перешедших к азербайджанской стороне в результате выполнения этого заявления.

«Республика Армения, согласно Уставу ООН, правомочна всеми способами отражать применение силы против своей территориальной целостности и суверенитета», - отмечается в заявлении.

Сегодня Министерство обороны Армении сообщило, что примерно в 13:00 подразделения азербайджанских ВС подвергли обстрелу армянские позиции в восточном направлении границы.

Подразделения Вооруженных сил Армении, согласно военному ведомству, прибегли к ответным действиям с целью пресечения продвижения противника, в результате интенсивной перестрелки противник понес потери бронетехники. Данные о погибших и раненых с армянской стороны уточняются. В данный момент точно известно о четырех раненых.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сегодня в эфире Общественного телевидения Армении заявил, что армянская сторона обращается к России с призывом защитить территориальную целостность Республики Армения.

В свою очередь, официальный Баку обвиняет армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, заявляя, что армянские вооруженные силы сегодня в Кельбаджарском и Лачинском районах «осуществили широкомасштабную военную провокацию», которая «завершилась разоружением и пленением армянских солдат», с азербайджанской стороны - двое раненых.