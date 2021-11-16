Ситуация на восточном направлении армяно-азербайджанской границы остается напряженной, противник понес потери бронетехники - МО Армении

По состоянию на 14:00 ситуация на восточном направлении армяно-азербайджанской границы остается напряженной, сообщает Министерство обороны Армении.

«Как уже сообщалось, подразделения азербайджанских ВС в очередной раз прибегли к провокации, совершив нападение на армянские позиции в восточном направлении. Противник применяет артиллерийские средства, бронетехнику и стрелковое оружие различного калибра», - говорится в сообщении.

Армянская сторона, по утверждению Минобороны, прибегла к адекватным действиям. В результате интенсивной перестрелки противник понес потери бронетехники.

Азербайджанская сторона, в свою очередь, сообщает о применении артиллерии армянскими вооруженными силами.

Официальный Баку утверждает, что армянские вооруженные силы сегодня в Кельбаджарском и Лачинском районах «осуществили широкомасштабную военную провокацию», которая «завершилась разоружением и пленением армянских солдат».

Армянская сторона на это сообщение еще не отреагировала.