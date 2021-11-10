Минобороны Армении опровергло заявление Минобороны Азербайджана

Заявление Министерства обороны Азербайджана о том, что группа из 60 армянских военнослужащих оказалась в окружении в районе озера Сев лич в Сюникской области, из которого были освобождены только при посредничестве российских пограничников, является неприкрытой дезинформацией, заявляет военное ведомство Армении.

Согласно Минобороны Армении, после действий подразделений ВС Армении, последовавших за провокацией азербайджанской стороны на территории Сев лич, азербайджанские ВС обратились к российской стороне с просьбой разрешить ситуацию, и именно благодаря ее активной работе удалось стабилизировать ситуацию.

Министерство обороны Армении подтверждает, что ситуация на территории Сев лич находится под полным контролем ВС РА.

Сегодня ранее военное ведомство Азербайджана распространило сообщение о том, что группа из 60 армянских военнослужащих оказалась в окружении на территории озера Сев лич (Черного озера) в Сюнике, из которого она смогла выйти только после вмешательства российских пограничников. Минобороны Азербайджана также утверждало, что армянские военнослужащие пытались взять под контроль дорогу, находящуюся между позициями двух стран на азербайджанской территории.

А на телеграмм-каналах распространилась информация, согласно которой возле озера Сев лич произошла драка между армянскими и азербайджанскими военными и армянские военнослужащие оказались в окружении, что в беседе с «Арменпресс» военное ведомство опровергло, назвав это «абсолютной ложью».