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В Баку утверждают, что 60 армянских военнослужащих были окружены в районе Черного озера, в Ереване категорически отрицают это

Здание Министерства обороны Азербайджана в Баку

Официальный Баку утверждает, что группа из 60 армянских военнослужащих оказалась в окружении на территории Черного озера, из которого она смогла выйти только после вмешательства российских пограничников.

Такое заявление сегодня было сделано Министерством обороны Азербайджана. В нем утверждается, что армянские военнослужащие пытались взять под контроль дорогу, находящуюся между позициями двух стран на азербайджанской территории.

«Спустя некоторое время туда прибыл один из отрядов спецназа Вооруженных сил Азербайджана, который фактически окружил армян. После этого армянская сторона обратилась к российским пограничникам, последние обратились к азербайджанскому командованию, после чего армянам было разрешено уйти», - заявили в Минобороны Азербайджана.

В Минобороны Армении не стали комментировать заявление Минобороны Азербайджана. Вместо этого в беседе с информагентством «Арменпресс» представитель Минобороны Армении опроверг появившуюся в азербайджанских телеграм-каналах информацию о том, что между армянскими и азербайджанскими военными произошла драка и армянские военнослужащие были окружены.

«Эта информация является абсолютной ложью», - сообщили в Управлении по информации и общественным связям Минобороны Армении.

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