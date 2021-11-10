В Армении новый антирекорд по смертности от ковида – 69 человек за сутки

Согласно Министерству здравоохранения, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1675, в общем составив 324 039.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Минздрава, по состоянию на 11:00 10 ноября, число выздоровевших пациентов увеличилось на 1277 и сейчас составляет 286 334.

Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19 с начала эпидемии, сейчас составляет 6831.

Согласно Минздраву, за время эпидемии 1352 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 29 521, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 2 202 322 (10 052 за сутки).