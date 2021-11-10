В Баку утверждают, что армянские силы обстреляли Кельбаджар

Вечером во вторник Министерство обороны Азербайджана выступило с заявлением, утверждая, что ранее в тот день подразделения вооруженных сил Армении с позиций, дислоцированных в населенном пункте Верин Шоржа Гегаркуникского района, обстреляли из стрелкового оружия инженерную технику, прокладывающую дорогу в направлении позиций азербайджанской армии, расположенных в населенном пункте Еллиджа Кельбаджарского района.

«В результате предпринятых мер со стороны подразделений азербайджанской армии провокация противоположной стороны была пресечена. Потерь среди личного состава нет», - в частности, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.