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В годовщину принятия договоренностей по Карабаху контактов лидеров РФ, Армении и Азербайджана не запланировано

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

В годовщину принятия договоренностей по Карабаху контактов лидеров РФ, Армении и Азербайджана не запланировано.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Сегодня никаких контактов на это счет не запланировано», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли контакты лидеров трех стран в годовщину принятия договоренностей.

Он уточнил, что общение Москвы с Баку и с Ереваном происходит на различных уровнях и исключительно на регулярной основе.

«Что касается общения втроем, то если когда-то такая договоренность будет достигнута, мы вас проинформируем. В настоящее время каких-то конкретных пониманий нет», - добавил Песков. Также он заявил, что договоренности по Карабаху, подписанные год назад руководителями России, Армении и Азербайджана, чрезвычайно важны для Еревана и Баку и значение этих документов трудно переоценить.

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