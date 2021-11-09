Будем всемерно способствовать нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией – МИД РФ

В заявлении, текст которого опубликован на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ, в частности, подчеркивается, что подписанное 9 ноября 2020 трехстороннее заявление позволило «положить конец кровопролитию и запустить процесс налаживания мирной жизни в регионе».

«Сегодня мы можем констатировать, что зафиксированные в Заявлении от 9 ноября 2020 года договоренности в целом выполняются. При этом важно, что Баку и Ереван сохраняют приверженность дальнейшей реализации и неукоснительному соблюдению всех его положений.

Развернутый в соответствии с Заявлением от 9 ноября 2020 года Российский миротворческий контингент (РМК) вносит существенный вклад в стабилизацию обстановки и обеспечение безопасности в регионе. Это ценят наши азербайджанские и армянские друзья», - отметили в МИД РФ.

В заявлении сообщается, что при участии российских миротворцев со 2 декабря 2020 г. в общей сложности возвращено 122 военнопленных и удерживаемых лиц – из них Армении вернули 105, Азербайджану – 17. В свою очередь азербайджанской стороне передано 3 пакета карт минных полей, говорится в заявлении.

В МИД РФ также заявили, что Москва продолжает прилагать усилия в целях скорейшего решения остающихся гуманитарных задач, включая освобождение всех удерживаемых лиц, содействие прояснению судеб всех пропавших без вести, передачу тел погибших и предоставление в полном объеме достоверных карт минных полей. «Актуальным является и обеспечение сохранности объектов культурно-религиозного и исторического наследия», - говорится в заявлении.

«Намерены совместно с партнерами последовательно реализовывать задачи по разблокированию всех экономических и транспортных связей на Южном Кавказе, сформулированные в Заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 11 января 2021 г. Высоко оцениваем деятельность Трехсторонней рабочей группы под совместным председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, вице-премьеров Азербайджанской Республики и Республики Армения. Подчеркиваем необходимость скорейшего запуска основанных на балансе интересов конкретных проектов, что будет способствовать раскрытию экономического и транспортного потенциала Южного Кавказа.

Отмечаем важность снижения напряженности на азербайджано-армянской государственной границе и скорейшего запуска процесса ее делимитации с последующей демаркацией. Готовы оказывать все необходимое консультативное содействие.

Считаем важным продолжить усилия по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в первую очередь, в контексте решения стоящих перед регионом социально-экономических и гуманитарных задач. Востребован также вклад МККК, УВКБ ООН, ЮНЕСКО и других профильных международных организаций.

Будем всемерно способствовать нормализации отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, поддерживать мирные инициативы, направленные на расширение контактов на всех уровнях по широкому кругу вопросов обеспечения стабильности, безопасности и экономического развития Южного Кавказа. Готовы также содействовать диалогу между представителями общественности Азербайджанской Республики и Республики Армения при участии Российской Федерации в целях формирования атмосферы доверия между азербайджанским и армянским народами.

Выступаем за выстраивание добрососедских отношений между странами Южного Кавказа и их соседями, развитие взаимовыгодного регионального сотрудничества», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве России.