В Грузии на протестной акции в поддержку Саакашвили от сердечного приступа скончался мужчина

Директор Центральной больницы Рустави Папуна Бахтадзе сообщил журналистам, что бригада «скорой» доставила мужчину уже мертвым.

МВД начало следствие по статье 115 УК Грузии – доведение до самоубийства. Согласно установленной практике, именно по этой статье квалифицируется дело гибели человека без явных признаков насильственной смерти. В случае установления новых обстоятельств, статья может быть переквалифицирована.

Небольшая группа сторонников Саакашвили продолжила протест у раставской тюрьмы, заночевав в палатках у центрального входа в пенитенциарное учреждение.

Между тем лидеры оппозиции предъявили властям Грузии ультиматум с требованием о переводе в частную клинику экс-президента, который продолжает голодовку в тюрьме уже 37 дней. В случае невыполнения требования, они обещают «собрать всю Грузию» на площади Свободы в центре Тбилиси в понедельник, 8 ноября.

«Эхо Кавказа»