Число граждан, госпитализированных с симптомами отравлением после посещения сети общепита «Ташир Пицца», возросло до 98

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении.

Сообщается, что по положению на 9:00 6 ноября 53 госпитализированных проходят лечение в Национальном центре инфекционных заболеваний, из них 13 – в возрасте до 18-ти лет.

Согласно тому же сообщению, 32 человека лечатся в Республиканском медцентре «Армения», из них 1 – до 18-ти лет. 11 пациентов находятся в Институте хирургии Микаеляна, 2 – в медцентре Мартуни.

Состояние здоровья трех больных оценивается как средней тяжести, остальных – удовлетворительное. Один из них выписан.

Накануне сообщалось, что в медучреждения поступили 15 человек с симптомами отравления после приема пищи в пиццериях «Ташир Пицца».

В «Ташир Пицце» заявили, что их пиццерии временно будут закрыты.