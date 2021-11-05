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Армения

Правительство предлагает вдвое повысить зарплату генпрокурору и его заместителям

Премьер-министр Никол Пашинян (справа) и генпрокурор Артур Давтян

Министерство юстиции предлагает вдвое повысить зарплату генеральному прокурору и его заместителям. Ведомство подготовило и вынесло на общественное обсуждение решение, согласно которому генпрокурор будет получать надбавку в размере 95% от зарплаты, а заместители – в размере до 120% от зарплаты.

Зарплата генпрокурора составляет 992 тыс. драмов, в случае одобрения этого решения он будет получать около 2 млн драмов, а его заместители - около 1,5 млн драмов.

Правозащитница Жанна Алексанян возмущена этим проектом решения, вопрошая, за какие заслуги правительство хочет удвоить зарплату руководству прокуратуры.

Правозащитница Жанна Алексанян
Правозащитница Жанна Алексанян

«Кто не знает, что прокуратура - коррумпированная система? Я не имею в виду конкретных людей, просто система коррумпирована, и я даже оцениваю эффективность ее работы в минус», - сказала в беседе с Радио Азатутюн Алексанян.

Уже три дня, как проект Минюста вынесен на общественное обсуждение. В этом проекте надбавка установлена за должности, требующие особого риска и специализации. Эти должности сочтены рискованными, и выплата надбавки к зарплате обосновывается тем, что прокуроры, занимающиеся коррупционными делами, могут оказаться под давлением.

Жанна Алексанян, которая много лет занимается уголовными делами погибших в небоевых условиях солдат и напрямую имеет дело с прокуратурой, говорит, что с момента прихода Пашиняна к власти в этих делах ничего не изменилось.

«Мы видим, как работает прокуратура. […] По многим уголовным делам, которыми мы занимаемся, мы видели, как самоубийство с двумя выстрелами при наличии других многочисленных неопровержимых доказательств они не желают переквалифицировать на убийство», - сказала правозащитница.

По словам Алексанян, она была бы за повышение зарплаты чиновникам судебно-правовой системы, если бы те действительно устанавливали правосудие.

Правительство планирует увеличить базовую пенсию рядового гражданина на 2100 драмов. Семьи, вынужденно переселенные из Арцаха, выживают там и здесь в экстремальных условиях, подчеркивает Алексанян. Она лично посетила эти семьи.

«Почему вы не повышаете пенсии пенсионерам, премьер-министр этого не видит? Мы посетили около 150 семей - депортированных, семей военнопленных или, скажем, семей военнослужащих. Я видела, в каких условиях находятся эти люди. Премьер-министр предпочитает обогащать свое окружение, депутатов премиями, карманными деньгами…», - сказала правозащитница.

Этот проект будет обсуждаться до 16 ноября, а затем его рассмотрят в правительстве. Он вступит в силу, если правительство его одобрит.

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