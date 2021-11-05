Правительство предлагает вдвое повысить зарплату генпрокурору и его заместителям

Зарплата генпрокурора составляет 992 тыс. драмов, в случае одобрения этого решения он будет получать около 2 млн драмов, а его заместители - около 1,5 млн драмов.

Правозащитница Жанна Алексанян возмущена этим проектом решения, вопрошая, за какие заслуги правительство хочет удвоить зарплату руководству прокуратуры.

«Кто не знает, что прокуратура - коррумпированная система? Я не имею в виду конкретных людей, просто система коррумпирована, и я даже оцениваю эффективность ее работы в минус», - сказала в беседе с Радио Азатутюн Алексанян.

Уже три дня, как проект Минюста вынесен на общественное обсуждение. В этом проекте надбавка установлена за должности, требующие особого риска и специализации. Эти должности сочтены рискованными, и выплата надбавки к зарплате обосновывается тем, что прокуроры, занимающиеся коррупционными делами, могут оказаться под давлением.

Жанна Алексанян, которая много лет занимается уголовными делами погибших в небоевых условиях солдат и напрямую имеет дело с прокуратурой, говорит, что с момента прихода Пашиняна к власти в этих делах ничего не изменилось.

«Мы видим, как работает прокуратура. […] По многим уголовным делам, которыми мы занимаемся, мы видели, как самоубийство с двумя выстрелами при наличии других многочисленных неопровержимых доказательств они не желают переквалифицировать на убийство», - сказала правозащитница.

По словам Алексанян, она была бы за повышение зарплаты чиновникам судебно-правовой системы, если бы те действительно устанавливали правосудие.

Правительство планирует увеличить базовую пенсию рядового гражданина на 2100 драмов. Семьи, вынужденно переселенные из Арцаха, выживают там и здесь в экстремальных условиях, подчеркивает Алексанян. Она лично посетила эти семьи.

«Почему вы не повышаете пенсии пенсионерам, премьер-министр этого не видит? Мы посетили около 150 семей - депортированных, семей военнопленных или, скажем, семей военнослужащих. Я видела, в каких условиях находятся эти люди. Премьер-министр предпочитает обогащать свое окружение, депутатов премиями, карманными деньгами…», - сказала правозащитница.

Этот проект будет обсуждаться до 16 ноября, а затем его рассмотрят в правительстве. Он вступит в силу, если правительство его одобрит.